تويوتا لاندكروزر التقليد الصيني تبدو فخمة للغاية

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الخليج ٣٦٥ نت – الصين تشتهر بتقليدها لأهم السيارات الغربية خاصة مع ضعف قوانين الحماية الفكرية وتكاسل الحكومة هناك عن معاقبة المقلدين، وما نراه هنا هو تقليد دقيق ومدهش لتويوتا لاندكروزر.
هذه السيارة تحمل اسم “هينجشان L4600″، وكما هو واضح، من الصعب التفريق بينها وبين لاندكروزر مع بعض الاستثناءات، مثل كونها أطول وأعرض بقليل من الموديل الأصلي، ولكن تصميم الشاسيه مماثل تماماً.
وتعتمد السيارة على محرك مختلف V8 سعة 4.6 لتر بقوة 286 حصان، بينما لاندكروزر الأصلية مزودة بمحرك V8 سعة 5.7 لتر بقوة 381 حصان، كما أن الجير مختلف كذلك.. ومن المثير أن داخلية السيارة تبدو أكثر فخامة من لاندكروزر نفسها، ما يجعلها أقرب لداخلية لكزس LX مع كل هذه الزخرفات الخشبية والجلود بلونين.
ويبدأ سعر التقليد من 38,000 دولار (142,500 ريال) مقارنة بلاندكروزر التي تبدأ من حوالي 85,000 دولار (319,000 ريال)، مع تدشينها خلال أسابيع.
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