أخطاء ترتكبها تقلل اعتمادية سيارتك

الخليج ٣٦٥ نت – تسعى الشركات المصنعة للسيارات إلى رفع كفاءة سياراتها وجعلها أكثر اعتمادية وذلك لتجنب الأعطال لفترات طويلة، لكن بعض السائقين ترتكب بعض الأخطاء تخفض من اعتمادية السيارة وتجعلها عرضة للعديد من المشاكل والأعطال.

واليوم سنتعرف على أبرز الأخطاء التي يرتكبها السائقين والتي تخفض اعتمادية السيارات.

جودة الوقود



يعمد بعض قائدي السيارات إلى تزويد سياراتهم بوقود منخفض السعر والجودة، من أجل توفير الأموال، وهو بالطبع تصرف خاطئ حيث يقلل العمر الافتراضي للمحرك ويؤثر على أدائه.

فحص السوائل والزيوت

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يهمل بعض السائقين فحص السوائل والزيوت في سيارتهم على الرغم من أهميتها الكبيرة، وهو ما يسبب عدد من المشاكل والأعطال للسيارة مع مرور الوقت.

ركن السيارة لفترات طويلة



يعد ركن السيارة لفترات طويلة من أكثر العوامل التي تخفض من اعتمادية السيارة، حيث أن عدم تشغيل السيارة يسبب سرعة تلف البطارية، بالإضافة إلى فقد زيت المحرك لخواصه ولزوجته وهو ما يؤثر على المحرك بالسلب ويعرضه للأعطال.

قطع غيار منخفضة الجودة



بعض قائدي السيارات عند تلف أحد أجزاء السيارة يقوم باستبدالها بقطع غيار مقلدة منخفضة الجودة، وهو ما يؤثر على العمر الافتراضي للسيارات ويؤثر على اعتماديتها.