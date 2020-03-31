خدمة “لكزس شات بوت” تتيح إجراء معاملاتك دون التواصل مع موظفي الشركة

الخليج ٣٦٥ نت – دشنت لكزس السعودية خدمة “شات بوت”، وهي خدمة مبتكرة تتيح لك إجراء معاملاتك دون الحاجة للتواصل مع موظفي الشركة.

إذ تقوم بالدخول إلى موقع لكزس السعودية Lexus.com.sa، وتستخدم خدمة تحدث إلينا “Chat now”، على أن يبدأ تفعيل “شات بوت” بمجرد تسجيل بياناتك التالية:

الاسم

رقم الجوال

البريد الإلكتروني

ستجد عدة خيارات عليك تعبئتها مثل اللغة، مع اختيار الخدمة المطلوبة:

حجز تجربة قيادة

حجز موعد صيانة

التحدث مع ممثل لكزس

في حال أردت شراء سيارة لكزس والتعرف على العروض وخدمات التمويل، كل ما عليك فعله هو اختيار التحدث مع ممثل لكزس وسؤاله عمّا تريد، أو تطلب تجربة قيادة لو استقريت على شراء سيارة لكزس بالفعل لكنك ترغب في التعرف عليها بشكل أفضل قبل إتمام العملية.

وإذا قمت بالضغط على حجز موعد صيانة، ستظهر لك الخيارات التالية:

صيانة دورية

أعمال عامة

حملة استدعاء

وعند اختيار الصيانة الدورية، ستقوم بتحديد مدينتك، اختيار المركز الذي تتواجد فيه، ثم اختيار التاريخ والساعة التي تناسبك، مهندس الاستقبال ونوع السيارة وطرازها.

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بعدها تنتقل إلى تسجيل رقم هويتك وقرءاءة العداد وموديل السيارة وما إلى ذلك، ثم تحصل على رقم تأكيد حجز الموعد.

وعند التوجه إلى وكالة لكزس عبداللطيف جميل، سيتم تعقيم سيارتك، مع ارتداء كمامة وقفازات، وبعد الحصول على دورك، ستتجه إلى المكتب لانتظار انتهاء الصيانة الدورية.

ستلاحظ أن المكاتب والمقاعد متباعدة عن بعضها وحتى تعقيم جهاز البطاقات الائتمانية قبل استخدامك إياه، وهذا يعود إلى رغبة لكزس السعودية في الحفاظ على المسافة الآمنة والحماية من انتشار العدوى.

هذا وبمجرد انتهاء الصيانة الدورية، سيتم إبلاغك بواسطة الموظف المختص، على أن تتجه لاستلام سيارتك الفاخرة من لكزس وتذهب في طريقك بسلام.