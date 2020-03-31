فريق مرسيدس F1 ابتكر جهازاً جديداً يساعد مرضى كورونا على التنفس

الخليج ٣٦٥ نت – نجح فريق “مرسيدس فورمولا وان” في تطوير جيلاً جديداً من أجهزة المساعدة على التنفس، والذي يعمل على مساعدة مرضى فيروس كورونا الجديد على التنفس بدون معاناه.



يتميز الجهاز الجديد على قدرته على توصيل الهواء والأكسجين تحت الضغط إلى رئة المريض لمساعدته على التنفس دون الحاجة إلى استخدام جهاز التنفس الصناعي الغازي، والذي يقتضي لاستخدامه إقحام الهواء في القصبة الهوائية بواسطة أنابيب، وهو ما يسبب معاناة بالغة للمرضى.

وأفادت التقارير إلى أن بريطانيا، اعتمدت استخدام هذا الجهاز والذي أطلق عليه اسم “جهاز الضغط الهوائي الإيجابي المستمر” (CPAP) بصورة تجريبية في مستشفيات لندن، لتكون ثالث دولة تعتمد عليه بعد الصين وإيطاليا.

Advertisements

ومن المقرر إرسال 100 جهاز إلى مستشفى يونيفرسيتي كوليدج لندن بهدف تجربته، وذلك قبل وضعه في الخدمة في المستشفيات.

وفي لقاء مع “ميرفين سينغر” مستشار الرعاية الحرجة في يونيفرسيتي كوليدج لندن، قال:“ستساعد هذه الأجهزة على إنقاذ الأرواح من خلال ضمان استخدام أجهزة التهوية، وهي مورد محدود ، فقط لأكثر الأمراض شدة وخطورة”.



وأضاف: “نأمل أن تحدث (هذه الأجهزة) فرقا حقيقيا في المستشفيات في جميع أنحاء بريطانيا من خلال تقليل الطلب على طاقم العناية المركزة والأسرّة، وكذلك مساعدة المرضى على التعافي دون الحاجة إلى مزيد من التهوية الغازية”.