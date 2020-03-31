صور للطائرات المركونة في المطارات مع توقف الرحلات الجوية

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الخليج ٣٦٥ نت – مع انتشار وباء الكورونا، توقفت الرحلات الجوية في معظم دول العالم مع إلغاء معظم المسافرين لخططهم خوفا من التقاط الفيروس أثناء السفر، بينما قامت دول كثيرة بإغلاق حدودها لتخفيف انتشار الفيروس.
شركات الطائرات حول العالم تواجه خطر حقيقي بالإفلاس مع تسجيلهم لخسائر هائلة هذه الأسابيع وركنهم لأسطولهم الجوي على الأرض، مع قرار بعض الشركات إحالة الطائرات القديمة للتقاعد في هذه الفترة.
الأمر وصل بأن بعض شركات الطائرات لا تجد مساحة كافية لتخزين أسطولهم الجوي المتراكم فجأة بدون حركة، خاصة وأنه لابد من وضع الطائرات في أماكن يسهل صيانتهم وفحصهم فيها لضمان الاستعداد الدائم للتحليق.
الحل الذي وجدته بعض الشركات هو ببساطة تخزين الطائرات في المطارات نفسها، والتي لا يتم استعمالها تقريباً هذه الأيام عوضاً عن وضعهم في مخازن خاصة.. شاهدوا الصور المرفقة لبعض المطارات في أوروبا والولايات المتحدة.
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