مواصفات هيونداي النترا 2020 في السعودية Hyundai Elantra

الخليج ٣٦٥ نت – أتت هيونداي النترا الجديدة الى السعودية بتحديثات عديدة على التصميم والأداء وتقديم تجربة قيادة مريحة تنقلك من نقطة لأخرى بدون كلل أو ملل، كي تستطيع منافسة سيارات العلامات التجارية الأخرى المنافسة لها في الأسواق مثل كيا سيراتو وتويوتا كورولا ونيسان سنترا، بفضل جودة سياراتها وخبرتها في تصنيع سيارات اعتمادية، والآن ننتقل للتعرف على مواصفات وأسعار هيونداي النترا 2020 في السعودية.

المحرك

تتاح هيونداي النترا 2020 بمحرك 4 سلندر MPi سعة 2.0 لتر يولد قوة 152 حصان وعزم دوران قدره 192 نيوتن.متر، أو محرك 4 سلندر MPi سعة 1.6 لتر ذو قوة 127.5 حصان و147 نيوتن.متر من عزم الدوران متصل بناقل أوتوماتيكي بست سرعات، وكفاءة استهلاك وقود 8.6 لتر لكل 100 كلم تقطعها، كما تتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 10.1 ثانية وتصل إلى سرعة قصوى قدرها 195 كم/س.

الراحة والتصميم

هي سيارة مدمجة تم تصميمها لتلائم أدائها المميز، حيث حصلت على تصميم أنيق في الامام باستخدام مصابيح LED أمامية وشبك تبريد أمامي بتصميم جيد، كما حصلت على مرايا خارجية كهربائية قابلة للطي، ومقابض الأبواب بأضواء ترحيبية، بالإضافة إلى فتحة سقف كهربائية ومصابيح خلفية من نوع LED ومصابيح توقف عالية (HMSL)، كما تتوفر بجنوط فولاذية مقاس 15 بوصة أو من السبائك بقياسات من 15 الى 17 بوصة،

داخلية سيارة النترا الجديدة لعام 2020 حصلت كذلك على عدد من التحديثات، أبرزها شاشة اللمس قياس 5 إنش والكاميرا الخلفية وهما ميزتان أصبحتا متوفرتين على كافة نسخ سيارة النترا بشكل قياسي، كما تم إعادة التصميم الداخلي وتوزيع أدوات التحكم بشكل أفضل، وجاءت المقاعد في المقصورة كبيرة ومريحة، ومع نظام التعليق المرن أصبحت تجربة الركوب مريحة حتى في الرحلات الطويلة، فيما تحسن نظام العزل الصوتي مقارنة بالطراز السابق، وحصلت عجلة القيادة وذراع تغيير التروس على كسوة جلدية، كما تحتوي على ميزة اتصال الهاتف الذكي، ولوحة شحن لاسلكي، ونظام تهوية وتدفئة المقاعد الأمامية، وتدفئة المقاعد الخلفية، ونظام انفينيتي بريميوم للصوت.

ولزيادة الراحة تتوفر النترا بالمفتاح الذكي والذي يمتلك العديد من المزايا من بينها القدرة على فتح الصندوق الخلفي للسيارة عن بعد، وهي ميزة رائعة عندما تكون يديك ممتلئة، مما يتيح لك الوصول السهل إلى الصندوق الخلفي الكبير.

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الأبعاد

تأتي السيارة بطول 4.57 متر، وعرض 1.8 متر وارتفاع 1.45 متر مع قاعدة عجلات طولها 2.7 متر ووزن إجمالي 1,730 كيلوجرام.

الأمان

ضمن التحديثات التي حصلت عليها النترا، أصبحت سيارة هيونداي الجديدة تتوفر بنظام (سمارت سينس)، والذي يضم عدداً من أنظمة الأمان والحفاظ على السلامة، ومنها، نظام تفادي الاصطدامات الأمامية مع المكابح الأوتوماتيكية في حالات الطوارئ، ونظام المساعدة على البقاء في المسار، ونظام تنبيه السائق (في حالات التعب أو النعاس)، ونظام الخروج الآمن (تنبيه من السيارات القادمة عند فتح الأبواب)، ونظام مراقبة حركة المشاة، ونظام مراقبة المنطقة العمياء،

وفي الختام، تتوفر هيونداي النترا 2020 عند وكيلها بالمملكة العربية السعودية بالإصدارات التالية: