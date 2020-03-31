هيونداي سانتافي 2021 فيس ليفت تظهر بالشكل التوقعي

الخليج ٣٦٥ نت – تستمر هيونداي في تطوير سانتافي 2021 فيس ليفت، والتي ستحصل على منصة جديدة ومولدات طاقة هجينة متعددة وأحدث التقنيات، وقد ظهرت صورة توقعية مثيرة للاهتمام للسيارة بناءً على آخر الصور التجسسية لها.

وتعزم هيونداي وكيا على تقديم نسخ هجينة لأشهر موديلاتهم مثل كيا سورينتو وهيونداي توسان وسانتافي فيس ليفت، والتي ستحصل على تغييرات واسعة للتصميم والمنصة والمحركات.

سانتافي هي سيارة مهمة للغاية بالطبع لهيونداي لأنها تمثل أكثر من نصف مبيعات الـ SUV للعلامة، ما يعني أنها الـ SUV الرائدة لهيونداي، وستنطلق بعدد واسع من مولدات الطاقة، مع عدة أحجام للجسد، أكبرهم سيكون مماثلا لحجم باليسيد.

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من المتوقع أن المولدات الهجينة لسانتافي القادمة ستشمل مولد يجمع بين موتور كهربائي ومحرك بترولي 1.6 لتر من طراز T-GDI، كما سنرى مولد طاقة هجين بالقابس ببطارية أكبر حجماً وأفضل كفاءة استهلاك وقود في تاريخ الموديل.