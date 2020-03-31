إلغاء معرض باريس للسيارات 2020

الخليج ٣٦٥ نت – بعد إلغاء معارض جنيف وبكين وتأجيل معرض نيويورك للسيارات، جاء الدور على معرض باريس 2020، والذي كان من المفترض عقده في سبتمبر القادم قبل إلغائه لدواعي الوقاية من فيروس كورونا.

وقبل خبر إلغاء معرض باريس، جاءنا خبر إلغاء معرض ديترويت الدولي المفترض عقده في يونيو مع تحويل قاعة المعرض إلى مستشفى ميداني لاستقبال حالات الفيروس.

منظمو معرض باريس صرحوا أنهم سينظرون في حلول بديلة، أو حتى استغلال الفرصة وإعادة تخيل المعرض بالكامل وتغيير فعالياته وطبيعته لإدراج احتفاليات مختلفة وسباقات وتجارب اختبار للسيارات الجديدة والاختبارية.

وقبل انتشار الفيروس وقد عانى معرض باريس من تراجع الاهتمام مع تجاهل عدد كبير من الشركات لتدشين سيارات عن طريقه.. مفضلين فعاليات صغيرة خاصة بهم.