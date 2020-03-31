الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت المديرية العامة للجوازات عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين حول التمديد التلقائي للمقيمين في حال عدم سداد المخالفات المرورية.
حيث جاء السؤال من أحد المقيمين يدور حول أن عليه مخالفات مرورية فهل يلزمه السداد حتى يتم التمديد التلقائي له؟ ليأتي رد المديرية العامة للجوازات بأن التمديد يتم آلياً لمدة 3 أشهر، دون الحاجة لأي إجراء أو مراجعة علماً أن العمل جارٍ على التمديد تدريجياً بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني وسيكون التمديد على مراحل.
والجدير بالذكر أن الإعفاء من المقابل المالي يتم على الوافدين من المهن التجارية المنتهية إقاماتهم من تاريخ 20 مارس 2020 وحتى 30 يونيو 2020، وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم آلياً لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.
كانت هذه تفاصيل خبر هل يلزم سداد المخالفات المرورية لتمديد إقامة الوافدين؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.