إذا لم تحضر لاستلام رخصة القيادة.. هل عليك مخالفة حالياً؟

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن تعليق الغرامة المتعلقة بشأن عدم الحضور لاستلام رخصة القيادة أو السير خلال أسبوع، والتي تبلغ قيمتها 100 ريال.

حيث أكد المرور أنه لا توجد غرامة حالياً، ولكن يجب طلب إيصال كرت رخصة السير أو القيادة عن طريق بوابة أبشر، وسيتم إيصالها في حال كان هناك عنوان وطني (واصل).

والجدير بالذكر أن تعليق الغرامة يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة تجنباً لتزاحم المصالح الحكومية؛ لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد في البـلاد.