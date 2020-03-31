كتب: باسل الحلواني
في الوقت الذي يتجه فيه قطاع كبير من ملاك السيارات إلى البقاء في المنزل، تجنباً لانتشار فيروس كورونا المستجد، قد يتسبب ذلك في حدوث بعض الأعطال في السيارات.
وينصح خبراء السيارات بمجموعة من التعليمات يجب إتباعها لتجنب التعرض إلى الأعطال أو التلف:
- عدم ترك المتعلقات الشخصية داخل السيارة خاصةً العبوات المضغوطة والبارفانات، والأجهزة الكهربائية، وولاعات السجائر، حتى لا تتأثر بحرارة الجو، خاصةً أن السيارة قد تظل مغلقة لفترة طويلة.
- زيادة هواء الإطارات بعض الشئ عند ترك السيارة لفترات طويلة، وذلك لأن درجة ضغط الهواء قد
- تشغيل السيارة لعدة دقائق يومًا بعد آخر، أو القيام بفصل القطب السالب للبطارية.
- الابتعاد بالسيارة عن الأشجار قدر المستطاع، حتى لا تسقط الأصماغ التي تفرزها بعض الأنواع من الأشجار على السيارة وتلحق ضرراً بالطلاء، بالإضافة إلى فضلات الطيور التي تعد أكثر ضرراً.
- تغطية السيارة بغطاء واقي مناسب للحفاظ على الهيكل الخارجي.
كانت هذه تفاصيل خبر 5 نصائح يجب اتباعها للحفاظ على السيارة عند ركنها لفترة طويلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.