سيارة صينية كهربائية للمسافات القصيرة

كتب: باسل الحلواني

يبدو أن العديد من شركات السيارات الصينية اتجهت مؤخراً إلى التحول إلى إنتاج السيارات الكهربائية الصغيرة، التي تستخدم داخل المدن، وفي الطرق الداخلية، وذلك تخفيفاً من حدة الانبعاثات الكربونية التي تسببها السيارات التقليدية داخل التكتلات السكانية.

ومؤخراً كشفت شركة صناعة السيارات الصينية ولينج Wuling، عن سيارة كهربائية جديدة، تنتمي لفئة الموديلات الصغيرة، ولا تصلح للسير سوى للمسافات القصيرةفقط، لكنها لم تحدد اسم الطراز الجديد حتى الآن.

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وتتسع السيارة الصغيرة لـ4 أشخاص وتناسب

التنقلات داخل المدن، ويبلغ طول سيارة "ولينج" الكهربائية 2.92 متر، وعلى الرغم من الأبعاد المدمجة للسيارة، فإن مقصورتها الداخلية تشتمل على 4 مقاعد.

و تعتمد السيارة على محرك كهربائي بقوة 27 حصانا، وتعتزم الشركة الصينية توفير نوعين من البطاريات بسعة مختلفة، وتبلغ سعة البطاريات 9 أو 14 كيلووات ساعة.