مرسيدس تطور جهاز جديد لمساعدة مرضى "كورونا" على التنفس

استطاع فريق العمل بشركة "مرسيدس فورمولا وان"، في أقل من أسبوع، تطوير نسخة جديد من جهاز المساعدة على التنفس، الذي يمكنه مساعدة مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على تجاوز محنتهم.

أكدت تقارير أن بريطانيا، اعتمدت استخدام هذا الجهاز بصورة تجريبية في مستشفيات لندن، لتكون ثالث دولة تعتمد عليه بعد الصين وإيطاليا.

ويساعد الجهاز الذي أطلق عليه اسم "جهاز الضغط الهوائي الإيجابي المستمر" (CPAP) في توصيل الهواء والأكسجين تحت الضغط إلى رئة المريض لمساعدته على التنفس دون الحاجة إلى استخدام جهاز التنفس الصناعي الغازي، وهي عملية أكثر صعوبة ومعاناة، وتقتضي إقحام الهواء في القصبة الهوائية

بواسطة أنابيب.

ووافقت الجهات التنظيمية المعنية في بريطانيا على استخدام الجهاز، الذي طوره قسم سيارات مرسيدس فورمولا-1 بالفعل وسيتم الآن تسليم 100 جهاز إلى مستشفى يونيفرسيتي كوليدج لندن للتجارب، قبل إدخاله للخدمة في مستشفيات أخرى.

وتشير التقارير الواردة من إيطاليا إلى أن ما يقرب من 50% من المرضى الذين حصلوا على جهاز الضغط الهوائي الإيجابي المستمر، تجنبوا الحاجة إلى أجهزة التنفس الصناعي الغازية.