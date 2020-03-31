“بي ام دبليو” تقاضي شركة تصنع التوك توك لأن اسمها “دي ام دبليو”

الخليج ٣٦٥ نت – فازت بي ام دبليو BMW في معركة قضائية ضد شركة تصنّع التوك توك والدراجات النارية في الهند والتي تبيع المركبات تحت اسم دي ام دبليو DMW.

وفي التفاصيل، رفعت بي ام دبليو قضية لدى المحكمة العليا في دلهي في عام 2017 بعد اكتشاف أن Om Balajee Automobile Private Limited كانت تبيع مركبات تحمل علامة دي ام دبليو منذ عام 2013.

وفي رأي الشركة الهندية أن بي ام دبليو تأخرت كثيراً في رفع الدعوى القضائية والذي ربما يكون ليس في صالحها تماماً، إلا أن القاضي “جايانت ناث” صرّح قائـلاً: ” إذا كان هناك تأخير من جانب المدعي (بي ام دبليو) في رفع الدعوى الحالية كما ادعى المدعى عليه (Om Balajee)، فإن التأخير نفسه لن يكون كافياً لردع إصدار أمر قضائي لصالح المدعي”.

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وتأكدت المحكمة من أن بي ام دبليو تنتج الدراجات النارية منذ عام 1923 والسيارات منذ عام 1928، مضيفة أن استخدام الشركة الهندية للعلامة التجارية دي ام دبليو يعدُّ تصرفاً غير أمينٍ بقصد محاولة الاستفادة من سمعة بي ام دبليو، وهذا ما اعتبرته المحكمة تضليلاً حيث أن شعار العلامة التجارية لـ دي ام دبليو متشابه في النطق والشكل مع شعار بي ام دبليو.

وأخيراً، فقد أمرت المحكمة الشركة الهندية بالامتناع عن الاستيراد والتصدير أو العرض للبيع أو الإعلان، والامتناع أيضاً عن أي شكل من أشكال التعامل مع السلع التي تحمل العلامة دي ام دبليو أو أي علامة أخرى متطابقة أو مشابهة بشكل خادع.