رابطة تجار السيارات تكشف حقيقة فرض غرامات على البيع "الكاش" بالمعارض

كتب: باسل الحلواني

أكد منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن ما تم تداوله حول فرض غرامات على معارض السيارات التى تقوم بعمليات بيع نقدى "كاش" وفقا لبرنامج الشمول المالى، يأتي ضمن قانون البنك المركزي الذي تجرى مراجعته حالياً بمجلس النواب.

قال عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، في تصريحات لـ"سيارات الوفد"، إن القانون لم يتم إقراره حتى الآن، ولم يتم إخطار

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تجار السيارات رسمياً بتطبيق غرامات على البيع "الكاش".

أوضح "زيتون"، أن قانون "المركزي" الجديد، يهدف إلى خفض الاستخدام المادى للنقود، وتعزيز الشمول المالى والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، موضحاً أنه نظام معمول به في غالبية دول العالم.

أضاف أن رابطة تجار السيارات، ملتزمة بتطبيق القانون الجديد فور إقراره رسمياً،

لافتاً إلى أن جميع معارض السيارات لها بالفعل حسابات بنكية، وبالتالي لا يوجد أي عقبات أمامها للالتزام بتطبيق القانون الجديد.

كان طارق عامر، محافظ البنك المركزى، قد صرح منذ قليل، في مداخلة هاتفية، لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، بأنه سيتم فرض غرامات على معارض السيارات التى تقوم بعمليات بيع نقدى "كاش" وفقا لبرنامج الشمول المالى، موضحا أنه لن يتم التعامل "الكاش"، ويجب على معارض السيارات أن يتوفر لديها حساب بنكى يتم من خلاله تسليم الأموال وتحوليها إلكترونيا.