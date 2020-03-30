سيارة صينية تقليد اودي A7 بتصميم مسؤول اودي السابق!

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت صور جديدة لسيارة BYD هان سيدان القادمة أثناء اختبارها في جنوب الصين، وهي سيارة ينتظرها الكثيرون في الصين مع كونها الموديل الرائد الجديد في مجال سيدان BYD.

وستقدم الشركة نسخ هجينة وكهربائية لها.. أما النسخة الهجينة فتجمع بين محرك تيربو 2.0 لتر وموتور كهربائي بقوة إجمالية 494 حصان، والنسخة الكهربائية تصل قوتها إلى 222 حصان بمدى 605 كيلومتر.

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بالطبع أكثر ما يلفت النظر عن السيارة هو تشابهها الكبير مع اودي A7، ولا غرابة هنا مع العلم أن شركة BYD قلدت معظم سيارات تويوتا عند بداية انطلاق العلامة، وإن تحسن تصميمهم كثيراً مؤخراً بفضل انضمام رئيس تصميم اودي السابق، فولف جانج ايجر.

ونقصد بتحسن التصميم هنا انتقال التقليد من سيارات تويوتا إلى اودي والعلامات الفاخرة بالطبع.. ومن المتوقع انطلاق السيارة في السوق الصيني خلال أسابيع.