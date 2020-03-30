أول معلومات عن شيفروليه كورفيت 2021

الخليج ٣٦٥ نت – شيفروليه كورفيت 2020 الجديدة عانت من أسوأ انطلاقة في تاريخ الموديل، مع تأخر الإنتاج لأشهر بسبب الإضراب العمالي في مصانع جنرال موتورز، والذي كان الأطول لنصف قرن في صناعة السيارات.. والضربة الثانية للموديل كانت فيروس كورونا، والذي أجبر الشركة على وقف الإنتاج في مصانعها الأمريكية في أسوأ وقت ممكن رغم الطلب الجماهيري المرتفع عليه.

لا يمكن الآن طلب كورفيت 2020، لذا الأنظار موجهة لموديل 2021، مع تسرب معلومات عن التغييرات المتوقعة في الموديل القادم من قوائم طلبات وكالات شيفروليه في الولايات المتحدة.

من التغييرات المتوقعة هي نوعيات جديدة من ألوان الفضي والأحمر للطلاء الخارجي، كما ستقدم شيفروليه خيار الألياف الكربونية الظاهرة على الجناح والأبواب، بالإضافة إلى شرائط جديدة للجسد بمختلف الألوان.

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كما ستقدم شيفروليه نظام التحكم المغناطيسي في القيادة كخيار منفصل وليس مندرجاً تحت حزمة أداء Z51.. وتقوم هذه التقنية بتغيير نظام التعليق بشكل فوري أثناء مسح الطرق كل جزء من الثانية عبر مستشعرات خاصة لضمان تجربة قيادة مريحة حتى على التضاريس الوعرة.. مع تقديم تطبيق ابل كاربلاي بشكل قياسي في جميع النسخ وغطاء جديد للسيارة بشكل سيارة سباق C8.R.. ومن المتوقع أن موديل 2021 سيكون أغلى بقليل من الموديل السابق، كما سيبدأ إنتاجه في نهاية العام الجاري.