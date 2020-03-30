100 ألف موظف ألماني مهدد بفقد عمله في قطاع السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – حذر خبراء أن 100,000 عامل في صناعة السيارات الألمانية معرض لخسارة وظيفته بسبب وباء الكورونا.

الطلب على السيارات انهار في ألمانيا وأوروبا بالمجمل في الأسابيع الأخيرة بطبيعة الحال بينما السعة الإنتاجية في ألمانيا تظل كبيرة للغاية بالمقارنة وقد تؤدي إلى 1.3 مليون سيارة بدون مشتري.

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لتفادي ذلك، من المتوقع تراجع إنتاجية السيارات في ألمانيا إلى 3.8 مليون سيارة فحسب هذا العام مقارنة بـ 5.1 مليون سيارة في 2019، وقد يؤدي ذلك لخسارة 100,000 عامل لوظيفتهم بين 830,000 عامل بالمجمل في القطاع.

وقد اقترحت بعض المجلات الألمانية تقديم شركات السيارات لبرامجع تحفيزية مثل اشتراكات شهيرة رخيصة، كما طلب البعض من الحكومة الألمانية زيادة المحفزات البيئية لشراء سيارات هجينة وكهربائية، مع العلم أن ألمانيا بالفعل تدعم أسعارهم حالياً بـ 6,000 يورو (25,000 ريال) لكل سيارة بيئية.