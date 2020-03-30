المرور الهندي يرتدي خوذات مشابهة لفيروس كورونا لتحذير العامة

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الخليج ٣٦٥ نت – مع فرض الهند لحظر تجوال مثل الكثير من دول العالم لاحتواء وباء كوفيد 19 (فيروس كورونا)، قرر أحد رجال الشرطة استخدام أسلوب مبتكر لتذكير الناس بخطورة الأمر باستمرار.
شرطي المرور راجيش بابو في مدينة شيناي الجنوبية ارتدى خوذة مصنوعة خصيصاً لتشبه فيروس كورونا أثناء وقفه للمركبات والمشاة في نقاط التفتيش.
الفكرة بالطبع هي إعطاء الناس انطباعاً سريعاً عن شكل الفيروس وحضوره، وقد قام أحد الفنانين الهنديين بتصميم الخوذة بعد ملاحظته لعدم اهتمام الكثيرين بالأمر وعدم وعيهم بمخاطر الوباء.
ويُذكر أن الهند أمرت مواطنيها بالمكوث في البيوت وأغلقت معظم المتاجر غير الضرورية لحوالي 21 يوم على الأقل، وهي أوامر مطبقة على جميع الولايات الهندية والمواطنين البالغ تعدادهم 1.3 مليار نسمة.
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