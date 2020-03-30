نيسان قشقاي 2021 تظهر بوضوح في شكلها المتوقع

الخليج ٣٦٥ نت – مما لا شك فيه أن نيسان قشقاي هي واحدة من أكثر سيارات الكروس أوفر شعبية في العالم، إلا أنه من الواضح أن الطراز الحالي في طريقه إلى التقاعد لإفساح مجال للجيل الجديد.

حيث أن طراز الجيل الحالي موجود منذ عام 2013، وقد أعلنت نيسان بالفعل عن وجود جيل جديد من المقرر أن يصدر بحلول منتصف عام 2021 على أقصى تقدير بالأسواق.

إلا أنه من الواضح أن الفنانون لدى موتور ون لن يستطيعوا الانتظار حتى ذلك الوقت، فقاموا بعمل تصميم تخيلي لقشقاي 2021، والتصميم مستوحى من IMQ الإختبارية التي أطلقتها الشركة اليابانية العام الماضي.

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وعلى الرغم من عدم توافر أي تفاصيل فيما يخص داخلية السيارة، إلا لقطات التجسس الأخيرة لاكس تريل الأكبر يمكن أن تعطينا فكرة عن خطط نيسان، حيث من الممكن أن يتم تعديل لوحة العدادات من خلال تثبيت شاشة لمس أكبر أثناء التخلص من بعض الأدوات التقليدية وهو ما سيعطى الداخلية مساحة أكبر بالطبع.

أما عن المحرك، فمن المتوقع أن نرى الكروس أوفر المدمجة مع محرك بنزين ومحرك هجين، في حين أن النسخة الكهربائية بالكامل ليست مدرجة على جدول أعمال هذا الجيل.