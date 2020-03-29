عاجل: كيا موتورز تضم مصمم داخلية بي ام دبليو الفئة السابعة الى فريقها

الخليج ٣٦٥ نت – تستمر كيا وشركتها الأم هيونداي في استقطاب موظفي بي ام دبليو، وذلك بالتعاقد مع كل من المصمم كريم حبيب، وكبير مهندسي بي ام دبليو M، ألبرت بيرمان، في حين أن أحدثهم هو جوشين بايسن، والذي كان يشغل منصب مدير التصميم الداخلي لشركة NIO الصينية، ومن قبلها العمل كمصمم داخلي في فولكس فاجن، حيث قام بتصميم مقصورة فولكس فاجن أماروك.

على الرغم من تاريخه الطويل، إلا أنه مشهور بعمله في بي ام دبليو، حيث كان المصمم الرئيسي لسيارة Vision Efficient Dynamics الاختبارية، وكذلك طرازي F12 و13 من الفئة السادسة، كما شغل منصب رئيس قسم التصميم الداخلي لـ بي ام دبليو i ورئيس فريق التصميم الداخلي لطرازي G11 و12 من الفئة السابعة وكذلك سيارة M4 GTS.

يجدر بالذكر، أنه في منصبه الجديد في كيا، سيكون بايسن نائبًا لرئيس قسم التصميم الداخلي وسيكون مقر عمله خارج مركز كيا للتصميم في ناميانغ بكوريا الجنوبية، وسيكون عليه تقديم التقارير لزميله السابق حبيب والذي يشغل الآن منصب النائب الأول لرئيس الشركة ورئيس مركز كيا للتصميم.

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من جانبها، تقول كيا أن بايسن سيشرف على التصميمات الداخلية المستقبلية ليعزز من قدرات العلامة التجارية في مجال التصميم الداخلي لمجموعة من السيارات الكهربائية والهجينة القادمة، وأضافت الشركة أن تعيينه هو جزء من جهودها الواسعة للاستفادة من الفرص التي يتيحها قطاع السيارات الكهربائية المتنامي.

في الختام، لا يزال من غير الواضح سبب ترك بايسن لشركة NIO، لكن الجدير بالذكر أن الشركة الصينية تعتبر في وضع خطير، حيث كشفت النتائج المالية لعام 2019 عن وجود شكوك كبيرة حول قدرة الشركة على الاستمرار في الإنتاج بشكل مستقر، وبالنظر إلى ذلك، فليس من المستغرب أن يبحث الموظفون عن شركات أخرى أكثر استقرارًا.