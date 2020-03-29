مبادرات من كيا الجبر لدعم الجهود المجتمعية بمواجهة فايروس كورونا وآثاره

الخليج ٣٦٥ نت – في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد صحياً واقتصادياً بسبب تفشي فيروس كورونا، اتخذت كيا الجبر عدد من الإجراءات والمبادرات لدعم الجهود المجتمعية لمواجهة فيروس كورونا وآثاره. إليكم مبادرات قطاع السيارات في مجموعة الجبر: 1- حزمة خدمات مجانية لأبطال الصحة مجاناً لجميع أبطال الصحة خدمات المساعدة على الطريق أياً كانت انواع سياراتهم. 2- تأجيل الأقساط Advertisements تأجيل أقساط التمويل للعاملين في القطاع الصحي الحكومي والخاص لثلاثة أشهر. 3- تمديد فترة الضمان لسيارات كيا تمديد ضمان سيارات العملاء لمدة ثلاثة أشهر. في الختام، نشكر شركة كيا الجبر على ما قدمته، وندعو الشركات الأخرى على الاحتذاء بحذوها، ونتمنى من الله أن يفك هذا الكرب وتعود الحياة لمجاريها بإذن الله تعالى.

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