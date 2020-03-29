قرارات منع التجول والتنقل بين مناطق المملكة لا تشمل هذه المركبات

الخليج ٣٦٥ نت – أوضح الأمن العام، في رسائل توعوية، أن قرارات منع التجول ومنع التنقل بين مناطق المملكة لا تشمل مركبات نقل المواد التموينية والغذائية والخضراوات والفواكه، ولا تحتاج إلى إذن للتنقل أو دخول المدن المشمولة بالمنع.

كما أهابت جميع التجار و الملاك في هذه القطاعات إبلاغ جميع العاملين لديهم بهذه الاستثناءات وعدم توقفهم أو انتظارهم على مداخل المدن.

يذكر أن الأمر الملكي تضمن أن يعمل بهذه القرارات ابتداءً من الساعة (الثالثة) عصرًا من يوم الخميس الماضي 2 / 8 / 1441هـ الموافق 26 / 3 / 2020م وحتى انتهاء مدة المنع من التجول المحددة بالأمر الملكي.