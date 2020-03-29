كتب: باسل الحلواني
أطلقت شركة درايف - الذراع التمويلي لمجموعة جي بي غبور أوتو، مبادرة لتأجيل سداد الأقساط الشهرية لعملائها، ضمن الإجراءات التي قررت المجموعة اتخاذها، في ظلتداعيات فيروس كورونا.
أكدت الشركة في بيان لها، أنها قررت تأجيل سداد الأقساط الشهرية لمدة ٦ أشهر، على أن تستأنف أولعمليات سداد الأقساط يوم ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٠.
وقال البيان إنه سيتم احتساب سعر العائد المطبق على القروض وفقا لآلية التسعير المطبقة وقت التعاقد، على أن يتم سداد هذا المبلغ شهرياً وذلك لمدة ٦ أشهر بدءاً من اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب "كورونا".. "غبور" تطلق مبادرة تأجيل الأقساط 6 أشهر لعملاء "داريف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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