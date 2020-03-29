بسبب "كورونا".. "غبور" تطلق مبادرة تأجيل الأقساط 6 أشهر لعملاء "داريف"

كتب: باسل الحلواني

أطلقت شركة درايف - الذراع التمويلي لمجموعة جي بي غبور أوتو، مبادرة لتأجيل سداد الأقساط الشهرية لعملائها، ضمن الإجراءات التي قررت المجموعة اتخاذها، في ظل

تداعيات فيروس كورونا

أكدت الشركة في بيان لها، أنها قررت تأجيل سداد الأقساط الشهرية لمدة ٦ أشهر، على أن تستأنف أول

عمليات سداد الأقساط يوم ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٠.

وقال البيان إنه سيتم احتساب سعر العائد المطبق على القروض وفقا لآلية التسعير المطبقة وقت التعاقد، على أن يتم سداد هذا المبلغ شهرياً وذلك لمدة ٦ أشهر بدءاً من اليوم.