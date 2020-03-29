شركات السيارات العالمية تتجه لإنتاج الأجهزة الطبية لمواجهة كورونا

كتب: باسل الحلواني

دفعت أزمة كورونا العالمية العديد من شركات السيارات للتعاون مع الحكومات في مجال تقديم المساعدات الطبية، خاصةً في البلاد التي تفشى فيها المرض بصورة كبيرة.

قررت شركة مرسيدس-بنز الألمانية لصناعة السيارات، دعم إنتاج أحد الأجهزة الطبية لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة المملوكة لمجموعة دايملر الصناعية، إنه بمساعدة الطابعات ذات الأبعاد الثلاثية يمكن إنتاج أجزاء مفردة تمثل الآن ضرورة في تقنيات الطب بعد تفشي الجائحة.

وقال يورج بورزر، عضو مجلس الإدارة في مرسيدس بنز (شركة مساهمة):

"نحن مستعدون بفضل خبرتنا ومعرفتنا المتخصصة لإنتاج هذه الأجهزة، والآن يأتي الدور على جهات التقنية الطبية للتواصل معنا، فطابعاتنا ذات الأبعاد الثلاثية تحت الطلب في جميع الأحوال".

تستخدم الطابعة ثلاثية الأبعاد في مجال صناعة السيارات الخاصة عادة في تكوين النموذج الأول للسيارة وكذلك في إعداد سلسلة صغيرة للسيارة المزمع تصنيعها.

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وكذلك تدرس شركة فولكس فاجن حاليا ما إذا كانت الطابعات ذات الأبعاد الثلاثية في إنتاج أجزاء

من تقنيات طبية تعن الحاجة إليها.

وأعلنت عدد من الشركات مثل فورد وتيسلا وفيراري عن استعدادهم لتحويل عمليات الإنتاج تجاه صنع معدات طبية لمكافحة فيروس كورونا.

فيما أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا لشركة جنرال موتورز لصناعة السيارات بإنتاج أجهزة تنفس اصطناعى، وهى المرة الأولى التى يتم فيها الاستفادة من قانون الإنتاج الدفاعي خلال أزمة فيروس كورونا الراهنة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن فى مؤتمر صحفى في التاسع عشر من شهر مارس الجارى عن تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي، بما يسمح لإدارته بإجبار قطاعات الصناعة الأمريكية على زيادة إنتاج وتوفير الإمدادات الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).