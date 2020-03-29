كتب: باسل الحلواني
قرر محمد فرج، رئيس مجلس إدارة IFG جروب، وكيل علامات زوتي، وهانتنج، وساوإيست، وفيكتوري في مصر، تعليق العمل بجميع صالات العرض الخاصة بداية من الخميس 26 مارس، حتى الثلاثاء 14أبريل.
وقال "فرج"، إن هذا الإجراء يأتي تماشياً مع الجهود التي تبذلها الدولة للتصدي لفيروس كورونا، وحرصاً على صحة العملاء والموظفين والعاملين بالشركة.
أكد رئيس مجلس إدارة IFG، استمرار العمل بجميع مراكز الخدمة، الخاصة بالشركة، من الأحد إلى الخميس، بداية من الساعة 9 صباحاً، حتى 4 مساءً، بنصف القوى العاملة.
صرح بأن الشركة ستواصل استقبال المكالمات الهاتفية على الخط الساخن التابع لها من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد فرج: تعليق العمل بصالات عرض زوتي وهانتنج وساوإيست وفيكتوري.. واستمرار مركز الخدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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