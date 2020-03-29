عبداللطيف جميل تتبرع بـ 15 مليون ريال لمكافحة فيروس كورونا

الخليج ٣٦٥ نت – تبرعت مجموعة عبداللطيف جميل في السعودية بـ خمسة عشر مليون ريال لصندوق الوقف الصحي بوزارة الصحة، وذلك حسب ما أعلنوا أنه استشعاراً منها لمسؤوليتها الاجتماعية ومؤازرة لجهود خادم الحرمين الشريفين وولي العهد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن القطاع الخاص قد قام بالتبرع بمبالغ كبيرة في إطار المسئولية الاجتماعية لمواجهة كورونا حيث ساهم عدد من البنوك والشركات السعودية بالتبرع لصندوق الوقف الصحي بوزارة الصحة كالتالي: