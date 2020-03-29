عبداللطيف جميل تتبرع بـ 15 مليون ريال لمكافحة فيروس كورونا

الخليج ٣٦٥ نت – تبرعت مجموعة عبداللطيف جميل في السعودية بـ خمسة عشر مليون ريال لصندوق الوقف الصحي بوزارة الصحة، وذلك حسب ما أعلنوا أنه استشعاراً منها لمسؤوليتها الاجتماعية ومؤازرة لجهود خادم الحرمين الشريفين وولي العهد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
يذكر أن القطاع الخاص قد قام بالتبرع بمبالغ كبيرة في إطار المسئولية الاجتماعية لمواجهة كورونا حيث ساهم عدد من البنوك والشركات السعودية بالتبرع لصندوق الوقف الصحي بوزارة الصحة كالتالي:
- البنك الاهلي 33 مليون ريال
- مصرف الراجحي 25 مليون ريال
- البنك السعودي البريطاني ساب 17 مليون ريال
- بنك الرياض 17 مليون ريال
- البنك العربي الوطني 12 مليون ريال
- مجموعة سامبا المالية 16.5 مليون ريال
- البنك السعودي الفرنسي 12 مليون ريال
- مصرف الانماء 8.5 مليون ريال
- البنك السعودي للاستثمار 6.5 مليون ريال
- بنك الجزيرة 5.6 مليون ريال
- بنك البلاد 5.6 مليون ريال
- بنك الخليج الدولي 2 مليون ريال
- شركة بوبا العربية للتأمين 20 مليون ريال
- شركة عبداللطيف جميل 15 مليون ريال.
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