الخليج ٣٦٥ نت – وثق مقطع فيديو قيام رجال الأمن بمحافظة صامطة التابعة لمنطقة جازان بتحرير مخالفة بقيمة 10 آلاف ريال لأحد الأشخاص بعد أن قاد مركبته أثناء وقت المنع، وكان ذلك بحضور مدير شرطة صامطة العقيد سعد القحطاني، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الصارمة بشأن مَن يخالف قرار منع التجول.
يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أوضحت أن مَن يخالف أمر منع التجول سيُعاقب بغرامة 10 آلاف ريال، وتضاعف حال التكرار، فإن عاد المخالف يُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً.
كانت هذه تفاصيل خبر مخالفة بـ 10 آلاف ريال لشخص قاد سيارته أثناء حظر التجول “فيديو” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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