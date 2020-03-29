مخالفة بـ 10 آلاف ريال لشخص قاد سيارته أثناء حظر التجول “فيديو”

الخليج ٣٦٥ نت – وثق مقطع فيديو قيام رجال الأمن بمحافظة صامطة التابعة لمنطقة جازان بتحرير مخالفة بقيمة 10 آلاف ريال لأحد الأشخاص بعد أن قاد مركبته أثناء وقت المنع، وكان ذلك بحضور مدير شرطة صامطة العقيد سعد القحطاني، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الصارمة بشأن مَن يخالف قرار منع التجول.

يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أوضحت أن مَن يخالف أمر منع التجول سيُعاقب بغرامة 10 آلاف ريال، وتضاعف حال التكرار، فإن عاد المخالف يُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً.