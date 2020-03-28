“بالصور” أمانة الرياض تستفيد من وقت حظر التجول لرصف الطرق

الخليج ٣٦٥ نت – نشرت أمانة الرياض صوراً عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، موضحة الأعمال التي قامت بها الأمانة كإستفادة من فترة حظر التجول في البـلاد خلال اليومين الماضيين. حيث قامت الأمانة بتنفيذ أعمال رصف للطرق الرئيسية والفرعية بمساحة تبلغ 44200 متر مربع وبطول 6160 متر في مختلف أرجاء مدينة الرياض؛ تفادياً لإرباك الحركة المرورية. وقامت الأمانة أيضاً بتعقيم 36 شارع خلال الـ72 ساعة الماضية، وشملت حملات التطهير بلديات شمال الرياض والعليا والمعذر وعرقه والروضة والنسيم والسلي والعزيزية ونمار والملز والشميسي والبطحاء والشفا والعربجاء. والجدير بالذكر أن أمانة جدة أيضاً أعلنت عن مواصلتها لحملات تنظيف وتعقيم ورش الطرق والشوارع والمرافق، بالكنس الآلي لمسافة “34933 كم” وغسيل الأرصفة لمسافة “851.6 كم”، بالإضافة إلى غسيل وتطهير الحاويات “26097” حاوية.

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