كاديلاك: حتى الأغنياء يهتمون بصرفية الوقود!

الخليج ٣٦٥ نت – عندما كشفت كاديلاك عن اسكاليك 2021 لأول مرة الشهر الماضي، أعطتها خيارين من المحركات، حيث أنه لأول مرة تتوفر اسكاليد مع محرك ديزل، وهو محرك بست اسطوانات تيربو سعة 3 لتر يولد قوة 277 حصان و624 نيوتن.متر من عزم الدوران، في حين أن الخيار الآخر هو محرك V8 القوي سعة 6.2 لتر الذي يولد قوة 420 حصان ونفس كمية عزم الدوران التي ينتجها محرك الديزل.

وعلى الرغم من أن وجود خيار ديزل يعد خطوة رائعة لسيارة كبيرة مثل اسكاليد، إلا أنه أمر غريب أيضاً، حيث تشتهر سيارات الديزل بصرفية وقود جيدة، في حين أن العملاء الذين تستهدفهم اسكاليد هم الأغنياء والمشاهير، وقد تعتقد أن صرفية الوقود هي أقل ما يقلقهم، إلا أن كاديلاك لا تعتقد ذلك، وهو ما أكده مدير التسويق بالشركة، ديف شيافون.

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قال شيافون أن شركته وفرت خيار محرك الديزل خاصة لأولئك الذين يهتمون بصرفية الوقود، مؤكداً أنه يقدم تحسينات جيدة في كفاءة استهلاك الوقود مقارنة بمحرك البنزين V8، ولم يكشف عن الأرقام بدقة، وعندما سُئل عن ما إذا كان عملاء اسكاليد يهتمون حقاً بصرفية الوقود، كان جوابه “نعم”.

في الختام، لم تكشف كاديلاك بعد عن صرفية الوقود في اسكاليد الجديدة، وخاصة إصدار الديزل، وحتى الآن، لا يزال من المبكر معرفة ما إذا كانت السيارة الجديدة ستكشف عن الصرفية المرجوة أم لا، تابعونا وسنخبركم بجديد هذا الأمر أولاً بأول.