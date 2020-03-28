مرسيدس قد توقف تصنيع اس كلاس كوبيه وكشف في أغسطس

الخليج ٣٦٥ نت – نعلم الآن يقيناً أن شركات صناعة السيارات في جميع أنحاء العالم بدأت إما في تقليص تشكيلة سياراتها من خلال التركيز على الطرز الأكثر شعبية أو الأكثر قيمة سوقية، أو من خلال الاعتماد على موديلات جديدة بأسعار مناسبة للسوق حالياً، وكما هو الحال دائماً، فستختفي العديد من طرازات ما دام هناك بديل لائق يأخذ مكانها، وهذه البدائل عادة ما تعتمد على محركات هجينة أو كهربائية بالكامل، نظراً للتوجه في السنوات الأخيرة.

بعد هذه المقدمة، لا ينبغي أن يكون مفاجئاً ظهور شائعات حول مصير مرسيدس بنز اس كلاس كوبيه وكشف، والتي تقول أن شركة صناعة السيارات الألمانية ستقوم بإيقاف إنتاج الموديلين لإفساح المجال للسيارة الرائدة الجديدة المنتظرة بفارغ الصبر مرسيدس بنز EQS.

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تقول الشائعات أن مرسيدس بنز تتطلع إلى تقليص تشكيلة سياراتها، وأن هذين الموديلين جزء من عملية التقليص هذه، كما يُقال أن اس كلاس كوبيه وكشف ستكونان متاحتان للطلب حتى مايو المقبل، على أن يتوقف الإنتاج بحلول أغسطس من هذا العام، والجدير بالذكر أن الطرازين ليسا قديمين تماماً، حيث تم تحديثها في 2017، لكنهما يستندان إلى الجيل السادس من اس كلاس الذي كان موجوداً منذ حوالي سبع سنوات.

في النهاية، يذكر أن مرسيدس بنز EQS ستكون السيارة الكهربائية الأكثر فخامة بمجرد طرحها للبيع كموديل عام 2021، وقد تم بناؤها على منصة جديدة تماماً تسمح ببناء طرازات كهربائية مستقبلية من مرسيدس بنز، وهي مجهزة بنظام دفع كلي وزوج من المحركات الكهربائية التي تولد قوة يُقال أنها تقترب من 500 حصان، ونطاق يصل إلى 480 كلم لكل شحنة.