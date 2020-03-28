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الخليج ٣٦٥ نت – مع الانتشار الرهيب لفيروس كورونا وإصابته لأكثر من 500 ألف شخص حول العالم، ما أدي إلى تناقص هائل في المعدات الطبية اللازمة لمواجهة هذا الفيروس الخطير، طالبت عدد من حكومات الدول من شركات السيارات لديها بإنتاج بعض هذه المعدات الطبية.
كشفت مرسيدس-بنز على عزمها دعم إنتاج أحد الأجهزة الطبية لمواجهة أزمة تفشي الفيروس، خاصة مع انتشاره الكبير في ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية.
وأعلنت الشركة الألمانية أنها سوف تستخدم الطابعات ذات الأبعاد الثلاثية لإنتاج أجزاء مفردة تمثل الآن ضرورة في تقنيات الطب بعد تفشي الجائحة.
وصرح في بيان صحفي يورج بورزر عضو مجلس الإدارة في مرسيدس بنز، قائلاً: “نحن مستعدون بفضل خبرتنا ومعرفتنا المتخصصة لإنتاج هذه الأجهزة، والآن يأتي الدور على جهات التقنية الطبية للتواصل معنا، فطابعاتنا ذات الأبعاد الثلاثية تحت الطلب في جميع الأحوال”.
الجدير بالذكر، فإن الطابعة ثلاثية الأبعاد تستخدم في مجال صناعة السيارات في تكوين النموذج الأول للسيارة وكذلك في إعداد سلسلة صغيرة للسيارة المزمع تصنيعها.
كانت هذه تفاصيل خبر مرسيدس تضع خبراتها تحت تصرف المؤسسات الطبية لمكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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