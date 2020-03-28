النوافذ الخلفية في السيارة لا تنخفض بالكامل.. لماذا؟

الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر عدم انخفاض زجاج النوافذ الخلفية للسيارات للنهاية من الأمور المزعجة لركاب المقاعد الخلفية، وكان التبرير الذي يعتقده الكثير أنه مصمم بهذه الطريقة لحماية الأطفال، لكن في الحقيقة ليس هذا هو السبب الأساسي لذلك!



في البداية يجب أن نعلم أنه لا يوجد فرض على الشركات المصنعة للسيارات على تصميم النوافذ الخلفية بهذا الشكل، لكن يرجع السبب الأساسي إلى رغبة الشركات إلى إعطاء مساحة أكبر وأفضل للعجلات الخلفية وأقواسها، لذا كان الحل الوحيد هو اقتطاعها من مساحة النوافذ الخلفية.



كما أنه كلما زاد حجم السيارة فإنه بالتالي يجب أن يقابله زيادة في حجم المساحة المتوفرة للعجلات الخلفية والأقواس الخاصة بها، لذا كان يستلزم لتنفيذ هذا التصميم عدم هبوط الزجاج الخلفي للنهاية لعدم وجود مساحة له في الأسفل.

وهكذا نرى أنه على الرغم من انزعاج الركاب الخلفيين لهذا التصميم، إلا أن له عدد من المزايا، ومنها إعطاء شكل جمالي للسيارة، وحماية الأطفال والحيوانات الأليفة، بالإضافة لوظيفته الأساسية في إعطاء مساحة كبيرة للعجلات الخلفية وأقواسها.



الجدير بالذكر، فإنه توجد بعض طرازات السيارات في الأسواق يتيح تصميمها فتح النوافذ الخلفية للنهاية مثل جيب شيروكي، لكن للمزايا المتعددة للتصميم السابق والتي ذكرناها، لم يعترض أحد على عدم فتح النوافذ الخلفية للنهاية.