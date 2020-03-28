هل تريد تأسيس شركة سيارات؟ مؤسس كوينيجسيج يوضح سر النجاح

الخليج ٣٦٥ نت – بالتأكيد، إنشاء شركة سيارات جديدة من الصفر بدون ميزانية بمليارات الدولارات أو تلقي الدعم من الأسماء الكبيرة في الصناعة، يعتبر أمراً شبه مستحيل، فعلى مر السنين شاهدنا تحطم العديد من الرؤى والطموحات بسبب اتخاذ قرارات خاطئة، أو بسبب عدم معرفة الإمكانيات المتاحة واستغلالها بشكل صحيح، وهو ما نتج عنه اندثار العديد من الشركات الناشئة، إلا أن ذلك ربما لا ينطبق على شركة صناعة السيارات الخارقة “كوينيجسيج”.

يذكر أن الشركة السويدية التي أسسها كريستيان فون كوينيجسيج في عام 1994 والتي يقع مقرها الرئيسي في انجلهولم بالسويد، تمكنت من الحصول على مكانة عالية مكنتها من مناطحة الكبار أمثال فيراري ولامبورجيني وبورشه، ومع ذلك، لم يكن من السهل على العلامة التجارية ترك بصمتها في فئة السيارات الخارقة، حيث مرت الشركة بالعديد من الأوقات العصيبة التي هددت مستقبلها.

كان فون كوينيجسيج يبلغ من العمر 22 عامًا فقط عندما أسس الشركة، وكانت خطته الطموحة لا يتم النظر إليها سوى على أنها مقامرة خطرة، إلا أنه ومن ذلك الحين، أثمرت جهود الشاب الكبيرة بشكل لا يصدق، وكما نعلم، بدأ إنتاج أول سيارة للشركة عام 2002، وبعد ما يقرب من عقدين من ذلك، قام الفريق والذي يضم حاليًا حوالي 200 موظف، ببناء حوالي 150 نسخة فقط في المجموع.

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السؤال الآن هو ما هو السر وراء هذا النجاح؟

قال فون كوينيجسيج للرد على هذا السؤال خلال لقاء صحفي في 2018: “يبدو الأمر مملًا إلى حد ما في بعض الأحيان، ولكنه مجرد عمل شاق ومثابرة، وإذا كان بإمكاني تقديم أي نصيحة، فهي بكل تأكيد عدم الاستسلام حتى عندما تكون بائسًا وفاقدًا للأمل، فهذا هو الوقت الذي تحتاج فيه حقًا إلى مواصلة العمل على الرغم من أنه مؤلم ويبدو مستحيلًا، يجب عليك إيقاف كل شيء يحبطك أو يقلل من طموحك وإلا فلن تكون هناك فرصة لتصل إلى القمة.”