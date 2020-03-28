ترامب يأمر جنرال موتورز وشركات السيارات بتصنيع أجهزة تنفس صناعي

الخليج ٣٦٥ نت – طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من جنرال موتورز سرعة الإنتهاء من إنتاج أجهزة التنفس الاصطناعي الضرورية لإنقاذ مرضى فيروس كورونا، مهدداً إياها بتطبيق قانون الإنتاج الدفاعي والذي يستخدم عادة في حالات الحروب.

وأصدر البيت الأبيض بيان صحفي جاء فيه مايلي: “لقد كانت مفاوضاتنا مع جنرال موتورز بشأن قدرتها على توريد أجهزة التنفس الصناعي مثمرة، لكن معركتنا ضد الفيروس ملحة للغاية بحيث لا تسمح عملية الأخذ والعطاء بمواصلة عملية التعاقد سيرها الطبيعي”.

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وأضاف البيان: “كانت جنرال موتورز تضيع الوقت، ستساعد إجراءات اليوم على ضمان الإنتاج السريع لمراوح التهوية التي ستنقذ حياة الأمريكيين”.



كما غرد ترامب عبر تويتر، قائلاً: “قالوا إنهم سيعطوننا 40 ألف من أجهزة التهوية التي تشتد الحاجة إليها، بسرعة كبيرة، والآن يقولون إنهم سيصلون إلى 6 آلاف فقط في أواخر أبريل، واصفا ذلك بأنه فوضوي.



وأضاف ترامب :” يجب على شركة جنرال موتورز أن تفتح على الفور مصنع لوردستاون المهجور في أوهايو، والبدء في صناعة أجهزة التنفس، الآن فورد يجب إنتاج على أجهزة التنفس بسرعة”.