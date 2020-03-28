كتب: باسل الحلواني
قدمت شركة كيان إيجيبت، وكيل علامة سكودا في مصر، مجموعة من النصائح الطبية الخاصة بكيفية تعقيم السيارات ضد فيروس كورونا.
وقال وكيل سكودا، أن أفضل شيء يمكن استخدامه لتطهير السيارة من الداخل هو كحول الأيزوبروبيل وقطعة قماش أو
وأكدت الشركة أنه يجب أن تشمل عملية التعقيم: "عجلة القيادة - الفيتيس- فرملة اليد - مقابض الراديو والشاشة – الذراعات (المؤشرات ، مساحات الزجاج الأمامي ، التحكم فيالسرعة) - مساند الذراع- أدوات التحكم في موضع المقعد - إطار الباب".
ونصحت "كيان"، بضرورة الالتزام بالمنزل وعدم المغادرة خلال الأيام القادمة ما عدا في حالات الضرورة القصوى.
وطالبت بضرورة تعقيم الأجزاء الخارجية من السيارة التي تحتاج الي لمس واستخدام يومي والتي تشمل : "مقابض الأبواب – اطار الباب – مقبض باب الشنطة".
كانت هذه تفاصيل خبر لتجنب "كورونا".. وكيل سكودا يحدد الأماكن التي يجب تعقيمها في السيارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.