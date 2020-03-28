لتجنب "كورونا".. وكيل سكودا يحدد الأماكن التي يجب تعقيمها في السيارة

كتب: باسل الحلواني

قدمت شركة كيان إيجيبت، وكيل علامة سكودا في مصر، مجموعة من النصائح الطبية الخاصة بكيفية تعقيم السيارات ضد فيروس كورونا.

وقال وكيل سكودا، أن أفضل شيء يمكن استخدامه لتطهير السيارة من الداخل هو كحول الأيزوبروبيل وقطعة قماش أو

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فوطة مايكروفايبر .

وأكدت الشركة أنه يجب أن تشمل عملية التعقيم: "عجلة القيادة - الفيتيس- فرملة اليد - مقابض الراديو والشاشة – الذراعات (المؤشرات ، مساحات الزجاج الأمامي ، التحكم في

السرعة) - مساند الذراع- أدوات التحكم في موضع المقعد - إطار الباب".

ونصحت "كيان"، بضرورة الالتزام بالمنزل وعدم المغادرة خلال الأيام القادمة ما عدا في حالات الضرورة القصوى.

وطالبت بضرورة تعقيم الأجزاء الخارجية من السيارة التي تحتاج الي لمس واستخدام يومي والتي تشمل : "مقابض الأبواب – اطار الباب – مقبض باب الشنطة".