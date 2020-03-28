تويوتا تقرر تمديد إغلاق مصانعها بأمريكا الشمالية بسبب كورونا

كتب: باسل الحلواني قررت شركة صناعة السيارات اليابانية "تويوتا"، تمديد إغلاق كل مصانعها في أمريكا الشمالية لأسبوعين بسبب وباء فيروس كورونا وهبوط الطلب على السيارات. أكدت "تويوتا"، أن جميع مصانعها للتجميع والمكونات في كندا والمكسيك والولايات المتحدة مغلقة حتى السابع عشر من أبريل. والمكونات في كندا والمكسيك والولايات المتحدة مغلقة حتى السابع عشر من أبريل. يأتي هذا في الوقت الذي يتوقع فيه خبراء السيارات حول العالم، تراجع مبيعات السيارات عالمياً بنحو 12% خلال العام الجاري، بسبب استمرار انتشار العالم، تراجع مبيعات السيارات عالمياً بنحو 12% خلال العام الجاري، بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد بجميع أنحاء العالم. كان عدد من شركات السيارات الأمريكية قد قررت إغلاق مصانعها في وقت سابق بسبب أزمة كورونا، كان آخرها فورد موتور.

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