"بورش" تفاجئ عشاقها بسيارة "بيك أب"

كتب: باسل الحلواني تداولت العديد من مواقع السيارات العالمية المتخصصة، صوراً أولية يقال أنها لسيارة "بيك أب" تحمل علامة بورش الألمانية. وأكدت المواقع العالمية أن البيك الجديدة، تم تصميمها بواسطة استوديو Adel Bouras الفرنسي المختص Advertisements بصنع تصاميم لسيارات سيتروين وميني وبيجو ورولز رويس وفولكس فاجن. بصنع تصاميم لسيارات سيتروين وميني وبيجو ورولز رويس وفولكس فاجن. وبالنظر للصور نلاحظ أن السيارة الجديدة المستقبلية تحمل روح سيارات Taycan الكهربائية من بورش، لكنها ستأتي بهيكل بيك آب رياضي مخصص لحمل راكبين، وعجلات كبيرة تجعلها مركبة للطرق الوعرة. ستأتي بهيكل بيك آب رياضي مخصص لحمل راكبين، وعجلات كبيرة تجعلها مركبة للطرق الوعرة. كما ستحصل هذه السيارة على فتحات هوائية كبيرة في المقدمة والجوانب، ويتزين بمصابيح أمامية فريدة التصميم تعمل بتقنيات LED، ومصابيح خلفية تمتد على عرض الصندوق، وفتحات عوادم كبيرة مطلية بالكروم.

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