هل سيكون ممكناً طباعة سياراتنا بالأبعاد الثلاثية في المستقبل؟

الخليج ٣٦٥ نت – تتجه شركات السيارات حالياً إلى الاستفادة الكلية من تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في تصنيع السيارات، وذلك لصنع نسخ اختبارية أولية من سياراتها.

وبالفعل تمكنت بعض الشركات مثل كوينيجسيج السويدية من استخدام بعض القطع المطبوعة بالأبعاد الثلاثية في السوبركارز التي تصنعها، وبورش صنعت مقاعد بالأبعاد الثلاثية وكذلك بوجاتي صنعت عوادماً بالتقنية ذاتها.

طريقة عمل الطابعات ثلاثية الأبعاد

الطابعات ثلاثية الأبعاد عبارة عن روبوت صناعي معقد قادر على الصنع بناءاً على معلومات مزودة من قبل ملفات تصميم رقمية، حيث تقوم تلك الطابعات بصنع الأشياء عبر إنزال طبقات متتالية من المواد فوق بعضها حتى يتم صنع الغرض بالكامل، ويمكن أن تكون الخامات المستخدمة من البلاستيك أو المعدن أو الأسمنت، وغيرها.

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والجدير بالذكر أن هذا كله يدل على أن عملية تصنيع السيارات ربما تتغير تماماً في المستقبل البعيد، لتكون وكالات السيارات مزودة بطابعات عملاقة تعمل كخط إنتاج صغير يسمح لها بطباعة السيارات المختلفة للعملاء حسب تفضيلاتهم، وبذلك تختفي مصانع السيارات.

بالطبع هذا إن تحقق لن يكون قبل عشرات الأعوام، لكن تظل الفكرة مثيرة للاهتمام.