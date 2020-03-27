كيا سورينتو 2021 تظهر في أولى المراجعات.. ماذا يقال عنها؟

الخليج ٣٦٥ نت – بدأت مراجعات كيا سورينتو 2021 الجديدة بالظهور مع مدح النقاد للتصميم الخارجي الجديد والأكثر أناقة للسيارة، خاصة لشبكة التهوية الأمامية على شكل وجه النمر والمصابيح الأمامية الجريئة والخلفية المستقيمة.

كما رأينا مدحاً للمقصورة وبعض مزاياها مثل قدرة ركاب الصف الثالث من المقاعد على التحكم في بعض فتحات التهوية مع توفير منافذ USB وشاحن 12 فولت لهم كذلك، وهي مزايا غير تقليدية في هذه الفئة.

كما تتميز السيارة بلوحة عدادات رقمية بالكامل مع تصميم مبسيط وهادئ، كما أن المرايا الجانبية مزودة بتقنيات رصد النقاط العمياء وكاميرات خلفية، مع ظهور صورة ما يحدث بالخلف على لوحة القيادة بمجرد تشغيل إشارات الانعطاف.

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بالنسبة للمحركات فتشمل محرك ديزل 2.2 لتر بأربعة سلندر بقوة 198 حصان وعزم دوران 440 نيوتن.متر، مع توفر خيارات أخرى مثل مولد طاقة هجين يجمع بين محرك تيربو 1.6 لتر بأربعة سلندر وموتور كهربائي 44.2 كيلوواط\س بقوة إجمالية 227 حصان وعزم دوران 350 نيوتن.متر، بالإضافة إلى محرك ثالث 2.5 لتر بقوة 277 حصان وعزم دوران 421 نيوتن.متر.