كورونا تحول شوارع وميادين نيويورك إلى مدينة أشباح “فيديو”

الخليج ٣٦٥ نت – بعد انتشار فيروس كورونا بصورة هائلة في الولايات المتحدة الأمريكية وتخطي عدد الإصابات بها أكثر من 80 ألف شخص، أصبحت شوارع المدن الكبرى به والتي كانت لا تنام مثل مدن الأشباح.



ولقد قام أحد الخبراء المهتمين بالسيارات على قناة “شيتينج لانز”، عبر موقع “يوتيوب” بالتجول بسيارته في مدينة نيويورك والتي كانت لا تهدأ من المارة، ليسجل خلو شوارعها بسبب خوف السكان من الإصابة بهذا الفيروس اللعين.

وخلال تجول الخبير الأمريكي شوارع نيويورك، قام بزيارة ميدان تايمز سكوير، ومنطقة “ماديسون سكوير جاردن”، واللذان كانا يمتلئان بالزائرين والسياح وقد أصبحا خاوين تماماً.

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ووصف الخبير خلال قيادته للسيارة، إنه لم يرَ هذا المشهد من قبل في حياته، وإن حبه لقيادة السيارات صعب من مهمة بقائه في المنزل، لذا اتخذ احتياطاته للحفاظ على سلامته من الإصابة وفريق عمل التصوير، ليقوم بجولة ويتفقد شوارع مدينة نيويورك في ظل العزل الذاتي ويقدم لنا هذه اللقطات.

جدير بالذكر فإن مدينة نيويورك تحتوي على 5% من إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في العالم، كما أن 50% من إجمالي عدد الحالات المصابة بجميع أنحاء الولايات المتحدة يتواجد بها.