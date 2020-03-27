نصائح لتفادي تعطل السيارة عند ركنها لفترات طويلة

الخليج ٣٦٥ نت – مع انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، تم اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي الفيروس، كان آخرها فرض منع التجول على المواطنين.



هذا الأمر قيد حركة قائدي السيارات في منازلهم، مما أدي إلى توقف معظمهم عن استخدام سياراتهم بشكل شبه كامل، وهو ما يعرض السيارة لبعض الأعطال نتيجة لعدم الاستخدام، لذا نقدم لكم عدد من النصائح التي تحافظ على السيارة أثناء فترة التوقف، وهي كما يلي.

تلف البطارية



عدم استخدام السيارة لفترات طويلة يفقد البطارية قوتها ويعرضها للتلف، وللحفاظ عليها ينصح الخبراء في مثل هذه الحالات تشغيل السيارة لعدة دقائق يومًا بعد آخر، أو القيام بفصل القطب السالب، أو إيصال البطارية بمصدر طاقة خارجي.

زيت المحرك



يعد زيت المحرك من أبرز العوامل التي تحافظ على محرك السيارة من التلف، لكن عدم تشغيل السيارة لفترات طويلة قد يفقد الزيت خواصه ولزوجته، لذا يفضل أيضاً تشغيل السيارة على فترات، واستبدال الزيت في حال تقادمه.

ضغط الإطارات

Advertisements



عدم حركة السيارة لفترة طويلة يفقد الإطارات ضغط الهواء بداخلها، وهو ما قد يؤدي إلى تلفها نظرًا لتحمل الإطارات الفارغة وزن السيارة بالكامل، لذا يجب فحص الإطارات بصفة دورية وتزويدها بالهواء في حال تناقصه.

إزالة المتعلقات الشخصية



في المعتاد يستخدم السائقين شنطة السيارة مثل المخزن، حيث يضعون بها العديد من الأشياء غير الضرورية، بالإضافة إلى تركهم العشرات من المتعلقات الشخصية في المقصورة، لذا يفضل إزالة كافة المتعلقات الشخصية في السيارة لتفادي تلفها، وأيضًا لتقليص وزن السيارة للحفاظ على الإطارات.

غسل وتنظيف السيارة



توقف السيارة لفترة طويلة يساعد على تراكم الأوساخ والأتربة على سطحها، مما يعرض الطلاء للتلف، لذا ينصح بتنظيف السيارة وغسل الإطارات في حال اتساخها.

غطاء السيارة



في حال عدم ركن السيارة في كراج خاص وتركها في العراء أمام المنزل، يفضل استخدام غطاء جيد حتى لا تتعرض للعوامل الجوية الضارة من أتربة وأشعة الشمس وغيرهما.