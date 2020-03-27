تويوتا ياريس SUV القادمة تظهر أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – تستعد تويوتا لتوسيع مجالها بإضافة موديلين جديدين، الأول هو ياريس كروس والثاني SUV صغيرة مبنية على ياريس أيضاً، والتي ظهرت مؤخراً أثناء اختبارها في أوروبا.

الـ SUV الجديدة ستكون أصغر من C-HR ويمكن اعتبارها أصغر كروس اوفر في مجال تويوتا، مع تزويدها بمولد طاقة هجين ونظام دفع رباعي، وهو غير معتاد في هذه الفئة الصغيرة.

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وسيتم بناء السيارة بجوار ياريس نفسها في مصنع تويوتا في Onnaing بفرنسا، وأكد نائب رئيس تويوتا في أوروبا أنها ليست مجرد “ياريس بنظام تعليق مرتفع”، بل الهدف هو تقديم SUV جديدة ومميزة بشخصية مستقلة بذاتها.

وستنطلق السيارة في النصف الثاني من 2020 لتنافس أمثال نيسان جوك ورينو كابتور وبيجو 2008 وغيرهم.