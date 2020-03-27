مبيعات السيارات الأمريكية قد تشهد تراجع بـ 80%

الخليج ٣٦٥ نت – مبيعات السيارات في الولايات الأمريكية التي طبقت أوامر حظر تجوال والاعتزال في المنازل ستشهد تراجع بحوالي 80% أو أكثر حسب منظمة J.D Power البحثية.

وقد تراجع مبيعات السيارات بشكل عام في الولايات المتحدة بـ 22% في الأسبوع المنتهي في مارس 22، وبحوالي 40% في المدن الغربية، ولكن هذه البيانات لم تأخذ في الحسبان الكثير من الولايات التي أمرت سكانها بالاعتزال في المنازل.

لهذا تؤمن المنظمة البحثية أن تراجع المبيعات سيصل لـ 80% على الأقل، خاصة في ولايات مثل نيويورك وكاليفورنيا وواشنطن.

نيويورك هي بؤرة انتشار فيروس كورونا في أمريكا حالياً، وقد أمرت حكومة الولاية جميع سكانها البالغين 19 مليون فرد بالجلوس في منازلهم لتخفيف انتشار الفيروس.