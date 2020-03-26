إطلاق المرحلة الأولى من التقييم الإلكتروني للأضرار الطفيفة للحوادث المرورية بالمملكة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) عن إطلاقها للمرحلة الأولى من مبادرة “تقدير الأضرار الطفيفة إلكترونياً” في 40 مدينة مختلفة بالمملكة بالتعاون مع شركة (نجم) لخدمات التأمين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشّي فيروس كورونا المستجد بالبـلاد.

وتُعد المرحلة الأولى من التطبيق مرحلة تجريبية، كما ستتيح شركة “نجم” إمكانية رفع المطالبة المالية لشركة التأمين إلكترونياً، ويتم تحويل مبلغ التعويض لحساب المستفيد مباشرة، وبعد اكتمال هذه المرحلة سيتم تعميمها لتقديمها عبر مراكز منظومة تقدير.

كيف يتم التقييـم؟

Advertisements

أوضحت “تقييم” أن معاين “نجم” سيقوم بالتقاط صور الحادث وتوضيح أماكن الضرر مع فعها على نظام حوادث المرتبط بمنظومة “تقدير”، ومن ثم يقوم مجموعة من المقدرين المؤهلين بتحليل الصور وتحديد التعويض وإصدار تقرير الأضرار وإرساله للمستفيد، والذي يمكّنه من تقديم المطالبة المالية لشركات التأمين، وبالفعل تم تأهيل عدد من المقدرّين لتحديد الأضرار وتعويضها عن طريق الصور، وذلك لضمان جودة المخرجات وحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.

والجدير بالذكر أن هذه المبادرة ستساهم في اختصار وتسهيل الإجراءات الخاصة بالحوادث ذات الضرر الطفيف، وستمكّنهم من إنهاء إجراءات التقدير في مكان الحادث على الفور، حيث أن السيارات ذات الأضرار الطفيفة تشكل 60% من عدد السيارات التي تصل لمراكز (تقدير).