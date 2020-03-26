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تعرف على فئات السيارات المتاح تأجيرها عند شركة الوفاق

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كريم أبو الهوى 0 تبليغ

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الخليج ٣٦٥ نت – إذا كنت تسعى لاستئجار سيارة، فإن الوفاق لتأجير السيارات هي إحدى أفضل الشركات في هذا المجال عبر فروعها المنتشرة بأنحاء بتقديمها خدمات الدعم المتنقل والتأمين والعضويات والخصومات.

لذا فيما يلي نعرفك على فئات السيارات المتاحة لدى الوفاق لتأجير السيارات بحيث تستكشف أيها أنسب لمتطلباتك.

سيارة اقتصادية

شيفروليه سبارك

سيدان صغيرة

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هيونداي اكسنت

تويوتا يارس

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كيا ريو

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نيسان صني

سيدان مدمجة

كيا سيراتو

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هيونداي النترا

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تويوتا كورولا

سيدان متوسطة

هيونداي سوناتا

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تويوتا كامري

سوبارو ليجاسي

سيدان كبيرة

هيونداي ازيرا

فورد توروس

سيدان فخمة صغيرة

مرسيدس سي كلاس

بي ام دبليو الفئة الثالثة

سيدان فخمة متوسطة

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مرسيدس اي كلاس

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بي ام دبليو الفئة الخامسة

جينيسيس G80

سيدان فخمة كبيرة

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مرسيدس اس كلاس

مرسيدس ايه ام جي اس كلاس

بي ام دبليو الفئة السابعة

اس يو في عائلية صغيرة

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هيونداي توسان

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كيا سبورتاج

هيونداي كريتا

اس يو في عائلية وسط

هيونداي سنتافي

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تويوتا برادو

اس يو في عائلية كبيرة

شفروليه تاهو

جمس يوكن

تويوتا لاندكروزر

اس يو في عائلية فخمة

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لكزس LX570

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بي ام دبليو X5

رنج روفر ايفوك

مرسيدس GLE43 AMG

تحميل تطبيق الوفاق لتأجير السيارات:

قوقل بلاي – آبل ستور

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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