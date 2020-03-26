تعرف على فئات السيارات المتاح تأجيرها عند شركة الوفاق

الخليج ٣٦٥ نت – إذا كنت تسعى لاستئجار سيارة، فإن الوفاق لتأجير السيارات هي إحدى أفضل الشركات في هذا المجال عبر فروعها المنتشرة بأنحاء السعودية بتقديمها خدمات الدعم المتنقل والتأمين والعضويات والخصومات. لذا فيما يلي نعرفك على فئات السيارات المتاحة لدى الوفاق لتأجير السيارات بحيث تستكشف أيها أنسب لمتطلباتك. سيارة اقتصادية شيفروليه سبارك سيدان صغيرة هيونداي اكسنت تويوتا يارس كيا ريو نيسان صني سيدان مدمجة كيا سيراتو هيونداي النترا تويوتا كورولا سيدان متوسطة هيونداي سوناتا تويوتا كامري سوبارو ليجاسي سيدان كبيرة هيونداي ازيرا فورد توروس سيدان فخمة صغيرة مرسيدس سي كلاس بي ام دبليو الفئة الثالثة سيدان فخمة متوسطة Advertisements مرسيدس اي كلاس بي ام دبليو الفئة الخامسة جينيسيس G80 سيدان فخمة كبيرة مرسيدس اس كلاس مرسيدس ايه ام جي اس كلاس بي ام دبليو الفئة السابعة اس يو في عائلية صغيرة هيونداي توسان كيا سبورتاج هيونداي كريتا اس يو في عائلية وسط هيونداي سنتافي تويوتا برادو اس يو في عائلية كبيرة شفروليه تاهو جمس يوكن تويوتا لاندكروزر اس يو في عائلية فخمة لكزس LX570 بي ام دبليو X5 رنج روفر ايفوك مرسيدس GLE43 AMG تحميل تطبيق الوفاق لتأجير السيارات: قوقل بلاي – آبل ستور

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