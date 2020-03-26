تعرف على فئات السيارات المتاح تأجيرها عند شركة الوفاق

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الخليج ٣٦٥ نت – إذا كنت تسعى لاستئجار سيارة، فإن الوفاق لتأجير السيارات هي إحدى أفضل الشركات في هذا المجال عبر فروعها المنتشرة بأنحاء السعودية بتقديمها خدمات الدعم المتنقل والتأمين والعضويات والخصومات.
لذا فيما يلي نعرفك على فئات السيارات المتاحة لدى الوفاق لتأجير السيارات بحيث تستكشف أيها أنسب لمتطلباتك.
سيارة اقتصادية
شيفروليه سبارك
سيدان صغيرة
هيونداي اكسنت
تويوتا يارس
كيا ريو
نيسان صني
سيدان مدمجة
كيا سيراتو
هيونداي النترا
تويوتا كورولا
سيدان متوسطة
هيونداي سوناتا
تويوتا كامري
سوبارو ليجاسي
سيدان كبيرة
هيونداي ازيرا
فورد توروس
سيدان فخمة صغيرة
مرسيدس سي كلاس
بي ام دبليو الفئة الثالثة
سيدان فخمة متوسطة
مرسيدس اي كلاس
بي ام دبليو الفئة الخامسة
جينيسيس G80
سيدان فخمة كبيرة
مرسيدس اس كلاس
مرسيدس ايه ام جي اس كلاس
بي ام دبليو الفئة السابعة
اس يو في عائلية صغيرة
هيونداي توسان
كيا سبورتاج
هيونداي كريتا
اس يو في عائلية وسط
هيونداي سنتافي
تويوتا برادو
اس يو في عائلية كبيرة
شفروليه تاهو
جمس يوكن
تويوتا لاندكروزر
اس يو في عائلية فخمة
لكزس LX570
بي ام دبليو X5
رنج روفر ايفوك
مرسيدس GLE43 AMG
تحميل تطبيق الوفاق لتأجير السيارات:
قوقل بلاي – آبل ستور
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