تعرف على أهمية البوجيهات وأضرار إهمال تغييرها على محرك سيارتك

الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر البوجيهات “شمعات الاحتراق” من أهم الأجزاء التي تساعد على تشغيل وعمل محرك السيارة بكفاءة عالية، حيث تقوم بتوصيل التيار الكهربائي إلى المحرك، كي يتم إشعال خليط الهواء والوقود، وهو ما يساعد على تشغيل السيارة.



ويجب الاهتمام وتغيير البوجيهات عند انتهاء عمرها الافتراضي والذي يصل إلى 100 ألف كيلومتر، وذلك حسب نوع البوجيهات وطراز المحرك، لأنه في حال إصابتها بالتلف يتعرض المحرك لكثير من الأعطال والمشاكل.



ومن المشاكل التي تصيب المحرك حال إهمال تغيير البوجيهات، هو هبوط قدرة المحرك وضعف عزمه، واستهلاك كميات أكبر من الوقود، وارتفاع حرارته، بالإضافة إلى تقليل العمر الافتراضي للمحرك.

وينصح الخبراء بضرورة تركيب البوجيهات المناسبة والموصى بها من الشركات الصانعة، لأن الاختيار غير السليم للبوجيهات يعود بالضرر على عمر المحرك وكفاءته.



حيث تتعرض البوجيهات إلى درجات حرارة عالية جداً تتراوح بين 400-3000 درجة مئوية، وإلى ضغوطات كبيرة، لهذا يجب أن تكون مطابقة لمواصفات الشركة.