كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيات كرايسلر تبدأ في إنتاج الكمامات الطبية بعد توقفها عن السيارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتجهت شركة فيات كرايسلر إلى إنتاج الكمامات الطبية للمشاركة في الوقاية من وباء كورونا العالمي، وذلك بعدما توقفت الشركة عن إنتاج السيارات بشكل مؤقت.

بعد أن توقفت الشركة عن إنتاج السيارات مؤقتاً فسوف تقوم بإنتاج الكمامات الطبية للمشاركة في احتواء وعلاج ازمة كورونا.

من الواضح أن الشركة لن تنتج هذه الكمامات لأجل تحقيق أرباح، تهتم الشركة بدلاً من ذلك بحماية الأطباء والمسعفين من خطر العدوى بالفيروس. قال Mike Manley الرئيس التنفيذي لمجموعة فيات كرايسلر في بيان “إن حماية المستجيب الأول والعاملين في مجال الرعاية الصحية لدينا أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى”.

يبدو أن الشركة استجابت أيضاً لبعض الطلبات للدعم المادي فأضاف الرئيس التنفيذي “بالإضافة إلى الدعم الذي نقدمه لزيادة إنتاج أجهزة التهوية، فقد أجرينا اتصالاتنا عبر صناعة الرعاية الصحية وكان من الواضح جدًا أن هناك حاجة ملحة وحاسمة لأقنعة الوجه. لقد نظّمنا موارد مجموعة FCA للتركيز على الفور على تثبيت الطاقة الإنتاجية لصنع الأقنعة ودعم الأشخاص الأكثر احتياجًا في الخط الأمامي لهذا الوباء”.