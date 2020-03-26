كورونا تصيب طيارين بالرعب وتتسبب في هروبهما من الطائرة!

الخليج ٣٦٥ نت – رصدت كاميرات المراقبة في مطار “أنديرا غاندي الدولي” في دلهي، واقعة غريبة لهروب طياران من طائرتهم بعد أن سمعا أن بعض الركاب يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، والذي يجتاح جميع بلدان العالم حالياً.



ووفقاً لموقع “إنديا توداي” الهندي، فإنه عند هبوط الطائرة والتي كانت متجهة من مدينة بيون إلى دلهي، هرب الطياران من بوابة قمرة القيادة بدلاً من الخروج من المقصورة مع بقية الطاقم والركاب، لاشتباه إصابة بعض الركاب بالفيروس والذين يجلسون في الصف الأول.



وظهر هروب الطياران من خلال مقطع فيديو سجلته إحدى كاميرات المراقبة، حيث قام أحد الطيارين بفتح بوابة قمرة القيادة وخرج منها، ومن ثم قام بمساعدة زميله للخروج والنزول على الدرج.

وألقى المتحدث الصحفي باسم شركة الطيران “إير آسيا” فرع الهند، قائلاً: “تم الإبلاغ عن ركاب مشتبه في إصابتهم بفيروس كوفيد-19 على متن الرحلة I5-732، من بيون إلى نيودلهي في 20 مارس، جالسين في الصف الأول.

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وأضاف المتحدث: “كإجراء أمان بعد الهبوط، توقفت الطائرة ونزل الركاب المشتبه بإصابتهم من الباب الأمامي، ونزل جميع الركاب الآخرين برفقة الطاقم من الباب الخلفي للطائرة”.

وتابع: “عزل طاقم الطائرة أنفسهم في قمرة القيادة لحين التأكد من سلامة بيئة المقصورة بالقرب من المخرج الرئيسي لتكون آمنة، واختار الطيار النزول من المخرج الثانوي باستخدام حامل آمن، نظرًا لقرب المقاعد من قمرة القيادة، وتم تعقيم الطائرة وإجراء تطهير شامل وتنظيف عميق”.