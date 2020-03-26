اسعار لكزس يو اكس 2020 في السعودية Lexus UX

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت لكزس UX 2020 إلى المملكة عند الوكيل الحصري عبداللطيف جميل، وتتميز الكروس-أوفر المدمجة الفاخرة بفخامة التصميم ورفاهية المقصورة، كما أنها حصلت على أعلى تقنيات السلامة التي وصلت إليها لكزس. ونستعرض فيما يلي أسعار ومواصفات فئات السيارة: لكزس UX 200 AA إليجنت Advertisements السعر: 157,605 ريال

المحرك: محرك 4 سلندر سعة 2 لتر بقوة 168 حصان وعزم دوران 205 نيوتن.متر

نظام القيادة: وضعيات متعددة اقتصادي- عادي- رياضي الأمان كاميرا رؤية خلفية

مثبت سرعة

تحذير ضغط الإطارات

حساسات أمامية وخلفية الخصائص الأخرى مكيف هواء أوتوماتيك مع تحكم منفصل للسائق والراكب الأمامي

فتحة سقف

نظام الدخول الذكي

مقود قابل للتعديل يدوياً

نظام لكزس الصوتي الراقي بـ 6 سماعات

شاشة نظام معلوماتي ترفيهي 7 إنش لكزس UX 200 BB اكسلانس السعر: 192,570 ريال

محرك 4 سلندر سعة 2 لتر بقوة 168 حصان وعزم دوران 205 نيوتن.متر

نظام القيادة: وضعيات متعددة اقتصادي- عادي- رياضي الأمان كاميرا مع نظام الرؤية البانورامية و نظام التنبيه عند القيادة للخلف

مثبت سرعة

تحذير ضغط الإطارات

حساسات أمامية وخلفية

نظام تنبيه النقاط العمياء الخصائص الأخرى مكيف هواء أوتوماتيك مع تحكم منفصل للسائق والراكب الأمامي

فتحة سقف

نظام الدخول الذكي

مقود قابل للتعديل كهربائياً

المقاعد من الجلد الفاخر مع تبريد و تسخين للمقاعد الأمامية

باب خلفي كهربائي يعمل بدون إستخدام اليد (Hands Free)

تشغيل المحرك عن بعد

نظام لكزس الصوتي الراقي بـ 8 سماعات

شاشة نظام معلوماتي ترفيهي 10 إنش

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